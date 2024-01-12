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Kastamonu'da Yasa Dışı Avcılara 352 Bin 738 TL Para Cezası - Son Dakika
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Kastamonu'da Yasa Dışı Avcılara 352 Bin 738 TL Para Cezası

Kastamonu'da, geçen yıl yasa dışı avcılık yapan 73 kişiye 352 bin 738 lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı kara avcılığıyla mücadele edildiği ve 73 kişiye toplamda 352 bin 738 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, avda kullanılan bazı ekipmanlara da el konuldu.

Kastamonu\'da Yasa Dışı Avcılara 352 Bin 738 TL Para Cezası
12.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:27
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Kastamonu'da, geçen yıl yasa dışı avcılık yapan 73 kişiye 352 bin 738 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında geçen yıl 1646 avcının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, "Kara Avcılığı Kanunu'na ve ilgili kararlara muhalefetten 73 kişiye 275 bin 864 lira idari yaptırım ile 76 bin 874 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 352 bin 738 lira para cezası uygulandı. Ayrıca avda kullanılan 12 tüfeğe, 5 projektöre, 1 ses cihazı ve 1 aküye mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Yasa Dışı Avcılara 352 Bin 738 TL Para Cezası - Son Dakika
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