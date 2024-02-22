Kastamonu'daki okulların bahçelerinde geleneksel oyunlar oynandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan çatlak patlak, istop, çömlek, bız bız, beştaş, altın bilezik, gölge kovalamaca, köşe kapmaca, mendil kapmaca, sek sek, tombik, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması için başlatılan "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" kapsamında Kastamonu'da okul bahçelerinde geleneksel oyunlar oynandı.
Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda oynanan oyunları izleyen Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere, geleneksel oyunların önemine dikkati çekti.
Geleneksel oyunların çocuklara birçok açıdan katkı sağladığını vurgulayan Gümüş, şunları söyledi:
"Geleneksel oyunlarımızı tüm okullarımızda yaygınlaştırmak amacıyla okul bahçelerimizde çeşitli düzenlemeler yaptık. Öğretmenlerimiz için de hizmet içi eğitim seminerleri açtık. Geleneksel 100 oyunun nasıl oynandığıyla ilgili Kastamonu Üniversitemiz ile iş birliği yaptık. Bundan sonra da seminerlerimiz devam edecek. Birçok okulumuzda bahçelerimiz rengarenk oldu. Okul bahçelerimizin geleneksel oyunlarla şekillendirildiğini, teneffüs saatlerinde eğlenceli vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Geleneksel oyunları yaşatmak kültürümüzü geleceğe aktarmak açısından da önemli. Çocuğun gelişiminde oyun çok önemli bir etken."
Öğrencilerden Esma Nur Terlemez ise çok eğlendiğini dile getirerek, "Okulumuzda şimdiye kadar hiç oynamadığım oyunlar gördüm ve bunlardan oynadım. Bu oyunları arkadaşlarıma da anlatacağım. Çünkü tüm bu oyunları ülkemizdeki çocukların hepsinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben oynarken çok eğlendim, diğer çocukların da seveceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Deren Akgün de daha önce bilmediği oyunları da oynadığını belirterek, "Bazı oyunlar çok farklıydı. Oyun oynarken çok eğlendim, çok güzeldi." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'daki okullarda geleneksel oyunlar oynandı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?