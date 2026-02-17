Kastamonu'dan Erasmus+ İşbaşı Eğitimi

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Kabul Edilen Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyon kapsamında yürütülen faaliyetler doğrultusunda, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde bulunan Tefeyyüz İlkokulunda İşbaşı Eğitim Faaliyeti gerçekleştirildi.

İhsangazi İlkokulundan 1 idareci ve 2 öğretmenin katılım sağladığı faaliyet süresince öğretmenler, ev sahibi okulda yürütülen derslere ve uygulamalara aktif olarak katılarak farklı eğitim sistemleri ve öğretim yöntemlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Faaliyetler sırasında iyi uygulama örnekleri üzerine mesleki deneyim paylaşımları yapıldı.

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen işbaşı eğitim faaliyeti, planlanan program doğrultusunda tamamlandı.