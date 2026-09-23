Kastamonu Deresökü\'nde ahşap evdeki yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradı

10 EVDE YANGIN

Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı. Bölgeye Kastamonu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.