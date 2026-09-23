Kastamonu Deresökü\'nde ahşap evdeki yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradı

Kastamonu Deresökü'nde ahşap evdeki yangın rüzgarın etkisiyle 9 eve sıçradıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı. Bölgeye Kastamonu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlere müdahale sürüyor.
10 EVDE YANGIN
Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçradı. Bölgeye Kastamonu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin alevlere müdahalesi sürerken, yangın dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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