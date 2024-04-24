Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu\'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde çıkan orman yangını, yaklaşık 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

24.04.2024 19:28
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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