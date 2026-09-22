Kastamonu Hanönü\'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kastamonu Hanönü'de traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yenice köprüsü mevkisinde hafif ticari araç ile traktör çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yenice köprüsü mevkisinde S.U. idaresindeki 34 MOB 088 plakalı hafif ticari araç ile Ş.Y. yönetimindeki 37 DY 862 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Hanönü Dvlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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