Kastamonu İnebolu'da 7 eve sıçrayan yangına 20 yangın söndürme unsuru müdahale ediyor - Son Dakika
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Kastamonu İnebolu'da 7 eve sıçrayan yangına 20 yangın söndürme unsuru müdahale ediyor

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Kastamonu İnebolu\'da 7 eve sıçrayan yangına 20 yangın söndürme unsuru müdahale ediyor
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Kastamonu İnebolu'daki Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, çevredeki 7 eve yayıldı. Bölgeye sevk edilen 20 yangın söndürme unsuru, alevlerin ormana ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 7 eve daha sıçradı.

Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu İnebolu'da 7 eve sıçrayan yangına 20 yangın söndürme unsuru müdahale ediyor - Son Dakika
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