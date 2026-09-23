Kastamonu İnebolu'da 9 eve daha sıçrayan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu İnebolu'da 9 eve daha sıçrayan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi

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Kastamonu İnebolu\'da 9 eve daha sıçrayan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi
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İnebolu'ya bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki 9 eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi, can kaybı olmadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiye ekipleri, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 9 eve daha sıçradı.

Yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinlerinden Murat Akdemir, AA muhabirine, sabah erken saatlerde yangını gören annesinin kendisini uyandırdığını söyledi.

Kendisinin de bağırarak komşuları ve çevredekileri uyandırdığını belirten Akdemir, "Evde yaşayan arkadaşa bakmaya gittim, o da evden çıkmıştı. Yangına ilk olarak biz müdahale ettik ama kontrol altına alamadık. Yangın evin çatı kısmındaki elektrik kontağından veya baca arasındaki kıvılcımdan mı çıktı, bilmiyoruz. Evde yangın çıkınca ahırı olan vatandaşlar hayvanları güvenli bir yere çıkardı. Herhangi bir can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu İnebolu'da 9 eve daha sıçrayan yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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