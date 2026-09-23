Kastamonu İnebolu'da Deresökü yangını 4 eve sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Kastamonu İnebolu'da Deresökü yangını 4 eve sıçradı, ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki 4 eve sıçradı; İnebolu ve Devrekani itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan köy yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan 4 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
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