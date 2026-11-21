Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ikametinde 40,53 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 30,26 gram esrar, 32,68 gram ketamin ele geçirildi.

Yapılan detaylı çalışmanın ardından uyuşturucu maddeleri İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderdiği değerlendirilen kişinin İstanbul'daki ikametinde yapılan aramada ise 124 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 600 lira ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.