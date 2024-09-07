Kastamonu'ya Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

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Kastamonu Valiliği, kentin doğu kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda bugün akşam saatlerinde Kastamonu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.