Kastamonu'ya Kuvvetli Sağanak Uyarısı! - Son Dakika
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Kastamonu'ya Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

Kastamonu Valiliği, kentin doğu kesimleri için sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

07.09.2024 19:16
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Kastamonu Valiliği, kentin doğu kesimleri için sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda bugün akşam saatlerinde Kastamonu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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