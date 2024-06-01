Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü çeltik tarlalarıyla yarımadaya dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü çeltik tarlalarıyla yarımadaya dönüşüyor

Kastamonu\'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü çeltik tarlalarıyla yarımadaya dönüşüyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü, çeltik tarlalarının suyla dolması sonucu ilkbahar aylarında adeta yarımadaya dönüşüyor. Köyde çeltik üretimi yapılırken, eski ahşap evler ve suyun ortasında yer alan köy, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Köyün tarihi evleri de köye ayrı bir güzellik katıyor. Turistlerin ilgisini çeken köy, fotoğrafçılar için de cazip bir mekan oluşturuyor.

01.06.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü, etrafındaki çeltik tarlalarının suyla dolması sonucu ilkbahar aylarında adeta yarımadaya dönüşüyor.

D-100 kara yolunu kenarında Devrez ve Geyikli çaylarının birleştiği bölgede bulunan Ortalıca'da, yaklaşık 2 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor.

Çeltik ekim döneminde üç tarafı suyla kaplanan köy, eski ahşap evleri ve suyun ortasında yarımadaya dönüşen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Ortalıca Köyü Muhtarı Salih Uysal, AA muhabirine, köylerinin en önemli gelir kaynağının çeltik olduğunu söyledi.

Köylerinin her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu belirten Uysal, "Köyümüz doğal güzellikleri ile de ön plana çıkıyor. Devrez ve Geyikli çayları köyümüzde birbirine karışıyor. Bu ayrı bir güzellik katıyor. Bu köyde büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Köyün eski evleriyle de ön plana çıktığını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Köyümüzde çok sayıda tarihi ev de bulunuyor. Bu tarihi yapıların hala duruyor olması köye ayrı güzellik katıyor. Köyümüzün etrafı çeltik arazilerinin suyuyla kaplandığında ada görünümü veriyor. O da çok güzel oluyor. Yazları turistler gelir. Bisikletle gelenler de buraya uğramadan gitmez."

Kocaeli'den köye gelen fotoğrafçı Muzaffer Sütlüoğlu da Ortalıca köyünü önceki yıllarda da ziyaret ettiğini belirterek, "Bölgeden her geçtiğimde burada duruyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Çeltik tarlaları ilgimi çekiyor. Bu gün daha yakından gördüm. Evlerin yapıları oldukça güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kastamonu, Ortalıca, Çeltik, Tosya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü çeltik tarlalarıyla yarımadaya dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyü çeltik tarlalarıyla yarımadaya dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement