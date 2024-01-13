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Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili - Son Dakika
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Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili

Kastamonu'nun Ağlı ve Küre ilçeleri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşan ilçelerde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ağlı ve Küre ilçelerinde ise kapalı köy yollarının açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kastamonu\'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili
13.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:25
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Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte kar yağışı, özellikle Ağlı ve Küre ilçeleri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaştı. Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olmasıyla yer yer buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçelerin yüksek kesimlerinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının sürdüğü Ağlı ve Küre ilçelerinde ekipler, kapalı köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA
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