Kastamonu OSB İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

14.02.2026 11:03
Kastamonu Valisi Dallı başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, yer seçiminin kesinleşmesinin ardından hayata geçirilmesi gereken işlemlerin görüşülmesiyle başladı.

Toplantıda, OSB'nin kuruluş sürecinde kurucu katkı payları, banka hesaplarının açılması ve harcama yetkilerine ilişkin gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Dallı, toplantının aynı zamanda OSB Müteşebbis Heyeti'nin ilk toplantısı olması nedeniyle önem taşıdığını belirterek, şehrin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan sürecin titizlikle ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

