Kastamonu Şeker Fabrikası'nda iki kişiyi yaralayan sanığın davası ertelendi

Kastamonu Şeker Fabrikası'nda iki kişiyi yaralayan sanığın davası ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Şeker Fabrikası'nda mesai arkadaşlarını silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan güvenlik görevlisinin duruşması görüldü. Sanık tutuksuz yargılanmayı talep etti; mahkeme kuruma müzekkere yazıp idari tahkikat dosyasını istedi ve duruşmayı erteledi.
Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.???????
Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan A.Y. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık A.Y, savunmasında, tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı kuruma müzekkere yazılmasını ve idari tahkikat dosyasının mahkemeye gönderilmesini istedi, ardından duruşmayı erteledi.
Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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