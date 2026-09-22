Kastamonu Şenpazar'da atıl arazilerde aronya hasadı başladı, 7 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Kastamonu Şenpazar'da atıl arazilerde aronya hasadı başladı, 7 ton rekolte bekleniyor

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Kastamonu Şenpazar\'da atıl arazilerde aronya hasadı başladı, 7 ton rekolte bekleniyor
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Atıl tarım arazilerine dikilen aronyaların hasadı, Kastamonu Şenpazar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü etkinliğiyle gerçekleştirildi. İlçede 3 üreticinin 84 dekar alanda yaklaşık 30 bin fidanla yürüttüğü üretimde bu sezon 7 ton rekolte bekleniyor.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde atıl durumdaki tarım arazilerine dikilen aronyaların hasadı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Harmangeriş ve Salman köylerindeki aronya bahçeleri ziyaret edildi.

Aronya hakkında bilgi verilen etkinlikte hasat da yapıldı.

İlçede 3 üretici tarafından 84 dekar alanda yaklaşık 30 bin fidanla gerçekleştirilen aronya üretiminde bu sezon 7 ton rekolte bekleniyor.

Üretici Ercüment Oğuz, burada yaptığı konuşmada, yıllardır işlenmemiş, organik maddesi yüksek, bereketli toprakları aronyayla buluşturduklarını söyledi.

Aronya özütü ve sirkesinin ardından katma değerli ürünler ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Oğuz, "En büyük amacım, ihracatta bir noktaya gelmek. Umarım hepimizin el birliğiyle bunu da başaracağız. Buna çok emek harcadım, sonuna kadar sürdüreceğim." dedi.

Üretici Şeref Öztürk de aronyayı Ercüment Oğuz'un sayesinde tanıdıklarını dile getirdi.

Bahçelerine aronya diktiklerini anlatan Öztürk, "Gerek kurum amirlerimiz gerek kaymakamlarımız bizlere çok destek oldu, bahçelerimizi bu seviyeye getirebildik. Şu anda bunun hasadını başlatmak için toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Hasat şöleninde katılımcılara, aronyadan yapılmış yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Etkinliğe AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu Şenpazar'da atıl arazilerde aronya hasadı başladı, 7 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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