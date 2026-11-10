Kastamonu Seydiler'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki yaralı hastanede öldü

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı otomobil dün akşam saatlerinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Seyithan Ereken ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralılardan Ereken, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.