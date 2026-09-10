Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplarken 30 metre uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplarken 30 metre uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

Kastamonu Taşköprü\'de kuşburnu toplarken 30 metre uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda kuşburnu toplarken dengesini kaybeden kişi, yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Jandarma, sağlık, AFAD ve belediye arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda kuşburnu toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.

Dereköy Dikmen Mahallesi'nde kuşburnu toplamak için ormanlık alana giden Hasan Tekeci, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Tekeci ile birlikte kuşburnu toplamaya giden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Taşköprü Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Tekeci, ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplarken 30 metre uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplarken 30 metre uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı - Son Dakika
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