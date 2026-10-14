Kastamonu Tosya\'da minibüs bariyerlere çarpıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Kastamonu Tosya'da minibüs bariyerlere çarpıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İstanbul-Samsun kara yolunun Zincirlikuyu mevkisinde bariyerlere çarpan minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolu Zincirlikuyu mevkisinde meydana geldi. Yasin Coşkun yönetimindeki 04 ABG 761 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Taklalar atarak savrulan araçta sürücü Yasin Coşkun ile Veysel Coşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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