Kastamonu Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.
Araç Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan eğitim sürecinin mezuniyetle sona ermediğini, öğrencilerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Miraç Aydın da mezun olan gençlerin iş hayatında önemli başarılara imza atacağını belirtti.
Tören sonunda dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Mezun olan öğrenciler diplomalarını protokol üyelerinin elinden aldı.
Tören öğrencilerin keplerini havaya atması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Törene, Araç Kaymakamı Emrah Bayram, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. İbrahim Demirbaş, kamu kurumlarının amirleri, akademisyenler ile öğrenci ve aileleri katıldı.
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