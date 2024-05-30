Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri başladı

Güncel

13 ülkeden gelen öğrenciler, yöresel ürünlerini tanıttı, halk oyunlarını sahneledi

Kastamonu Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri, Kültür Günü etkinlikleriyle başladı

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri, 13 farklı ülkeden üniversite eğitimleri için gelen öğrencilerinin yöresel ürünlerinin tanıtttığı ve halk oyunlarını sahnelediği programla başladı.

Kastamonu Üniversitesi'nde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri, Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde başladı. Düzenlenen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliklerin açılışı, Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyrukları öğrenciler tarafından hazırlanan Kültür Günü etkinliğiyle başladı. 13 farklı ülkeden eğitimleri için Kastamonu'ya gelen üniversite öğrencileri, kültürlerini tanıtan yemekleri ve yöresel ürünleri sahneledi. Öğrencilerin sahnelediği yöreleresel halk oyunlarını ve dansları büyük ilgiyle izlendi. Endonezya, Çad, Somali, Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Afganistan, Gine-Bissau, Güneş Afrika, Özbekistan, Azerbaycan ve Kamerun'dan gelen öğrencilerin hazırladıkları yöresel yemeklerin yanı sıra halk oyunları ve dansları, davetlilerden alkış topladı.

3 gün boyunca devam edecek olan Bahar Şenlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, beraberindeki heyet ile birlikte öğrencilerin hazırladıkları tanıtım stantlarını gezerek bilgiler aldı.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu, bu yıl Bahar Şenlikleri'nin ikincisi düzenlediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizle Bahar Şenliklerinde bir araya gelmiştik. Bizler, bu günlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin kendi kültürlerinin tanıtımları, kendi kıyafetlerini, kendi danslarını burada sergilemeleri bizim için son derece kıymetli. Üniversitemiz yaklaşık 58 ülkeden 2 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu öğrencilerimizle bir araya gelmek, öğrencilerimizi tanımak, onların yeme, içme, kıyafet, dans gibi özelliklerini burada görmek hem bizim için hem de diğer öğrencilerimiz için son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum" dedi.