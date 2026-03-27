Kastamonu Üniversitesi'nde Orman Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
Kastamonu Üniversitesi'nde Orman Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi

Kastamonu Üniversitesi\'nde Orman Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi
27.03.2026 16:39
Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Köklerden Geleceğe' fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Kastamonu Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü ile 21-26 Mart Dünya Orman Haftası kapsamında "Köklerden Geleceğe 20. Yıl Orman Ekosistemleri Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Gür, Kastamonu Üniversitesi Teknokent Ilgaz Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, Orman Fakültesi olarak bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmanın hem öğrenciler hem de kendileri için oldukça değerli olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda da yarışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik de yarışmanın ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret değil, köklerinden gökyüzüne uzanan bir yaşam ağı olduğunu hatırlamayı amaçladığını anlattı.

Yarışmaya 35 öğrencinin katıldığını, başvuru şartlarını taşıyan 30 eserin jüri değerlendirmesine alındığını aktaran Çelik, öğrencilerin çalışmalarında orman ekosistem süreçlerini, doğal yenilenme döngülerini, iklim direncini ve insan-orman etkileşimini özgün bakış açılarıyla yansıttığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise öğrencileri kutladı.

Yarışmada birinci Yusuf Kara, ikinci ödülüne Elanur Tokyar, üçüncü ise Şeymanur Aktaş oldu. Mansiyon ödüllerine ise Beyza Öztürk, Zeynep Nur Yavuz ve Enes Özcan layık görüldü.

Törende ayrıca jüri üyelerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Üniversitesi'nde Orman Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi'nde Orman Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
