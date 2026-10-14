Kastamonu Valiliği, 15 Ekim gecesi kıyıda metrekareye 20-75 kg yağış uyarısı verdi

Kastamonu Valiliği, 15 Ekim gecesi kıyıda metrekareye 20-75 kg yağış uyarısı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Valiliği, 15 Ekim Perşembe gecesi için il genelinde kuvvetli, kıyı şeridinde ise çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Metrekareye 20 ila 75 kilogram yağış düşmesi beklenirken, Valilik vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.
Kastamonu Valiliği, bölgede beklenen çok kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 15 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde beklenen yağışların il genelinde etkili olacağı belirtildi.
Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı şeridinde çok kuvvetli olacağına dikkati çekilen açıklamada, metrekareye 20 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA
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