Kastamonu Valiliği, 28 Eylül gecesi kuvvetli sağanak için vatandaşları uyardı

Kastamonu Valiliği, 28 Eylül gecesi kuvvetli sağanak için vatandaşları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Valiliği, Meteoroloji tahminlerine dayanarak 28 Eylül gecesi kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların kentin kuzeyinde yoğunlaşacağı ve 29 Eylül öğle saatlerinde etkisini yitireceği, vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Kastamonu Valiliği etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 28 Eylül Pazartesi günü gece saatlerinde beklenen yağışların kentin kuzeyinde yoğunlaşacağı belirtildi.
Açıklamada, yağışların 29 Eylül Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilerek yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA
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