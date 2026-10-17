Kastamonu Valiliği kuzey ilçelerde metrekareye 100 kiloya varan yağışa karşı uyardı

Kastamonu'da gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge için yaptığı analiz ve tahminlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şehrin kuzeyindeki Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Saatteki hızının 90 kilometreye ulaşması öngörülen rüzgarlara da dikkati çekilen açıklamada, güney bölgelerde batı ve güneybatıdan fırtına ile kuzeyde kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.