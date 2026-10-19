Kastamonu Valisi Dallı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarları kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu Valisi Dallı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarları kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla muhtarları kutladı. Dallı, muhtarlığın vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek tüm muhtarlara sağlık, huzur ve başarı diledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gören, demokrasinin en köklü yerel yönetim birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların, Türkiye'nin her köşesinde büyük özveriyle görev yaptığını aktaran Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlarımızın gayretleri, ülkemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim kurarak onların sevinçlerine, sıkıntılarına ve beklentilerine ortak olan muhtarlarımız, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik ruhumuzun yaşatılmasına da katkı sağlamaktadır. Görevlerini sorumluluk bilinci ve hizmet anlayışıyla yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
Kastamonu ValiliğiMuhtarlar GünüMeftun DallıGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok haber: Hala ağrısı var
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:21:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu Valisi Dallı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarları kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei