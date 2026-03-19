Kastamonu Valisi Dallı'dan Ramazan Bayramı mesajı

19.03.2026 15:19
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan ramazanı geride bırakıp Ramazan Bayramı'na erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların gönülleri buluşturan ve toplumsal dayanışmayı artıran müstesna zamanlar olduğuna işaret eden Dallı, "Gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlar olan bayramların, toplumsal dayanışmamızı artırmasına, ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım elinin çoğalmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli aileleri başta olmak üzere, gazilerimizin ve tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın Kastamonu'muza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dallı, bayram dolayısıyla yola çıkacaklara da uyarı ve hatırlatmalarda bulunarak, "Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami hassasiyet göstermelerini, hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemelerini özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki sevdiklerimize sağ salim kavuşmanın yolu, kurallara riayet etmekten geçmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
