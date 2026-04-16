Kastamonu'ya 25 Milyon Avroluk Altyapı Yatırımı

16.04.2026 16:22
TEFWER projesi ile Kastamonu'da 96 km içme suyu ve 21 km kanalizasyon altyapısı yenilenecek.

Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Kastamonu'nun su ve kanalizasyon alt yapısı yenilenecek.

Dünya Bankası tarafından sağlanan ve İller Bankası tarafından koordine edilen TEFWER kredisi, belediyelerin afet sonrasında acil onarım, yapısal güçlendirme, hasarlı yapıların yenilenmesi ve alt yapının yeniden inşasına destek amacıyla veriliyor.

Bu kapsamda Kastamonu Belediyesinin aldığı 25 milyon avroluk geri ödemeli kredi ile kentin 96 kilometrelik içme suyu ve 21 kilometrelik kanalizasyon altyapısı yenilenecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kuzeykent Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin 630 günde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Projenin öneminden bahseden Baltacı, "Birkaç dönemi kapsayan bir proje olması açısından devamlılık açısından bizim için önemli bir proje. Kastamonu'yu geleceğe bugünden hazırlayacağız." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alican Yılmaz ise proje hakkında bilgi vererek, "Proje kapsamında Kastamonu'nun alt yapısına 25 milyon avro, yani yaklaşık 1 milyar 300 milyon liralık yatırım yapılacak. 96 kilometre içme suyu şebekesi ve 21 kilometre kanalizasyon hattı yeniden inşa edilecek. Yapılacak yatırımla sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlanacak, modern ve güvenli kanalizasyon sistemi kurulacak, çevresel sürdürülebilirlik güçlendirilecek ve afetlere karşı daha dirençli bir alt yapı sistemi oluşturulacak. Proje kapsamında 19 mahallede çalışma yürütülecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş makinesine binen Başkan Baltacı, projenin ilk çalışmasını yaptı.

Programa AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, CHP İl Başkanı İlke Karabacak, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Namlı, CHP Meclis Grup Başkan Vekili Serkan Mütevelli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Belediye, Türkiye, Deprem, Finans, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:08:59. #7.13#
