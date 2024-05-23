Kastamonu'ya özgü coğrafi işaretli ürünler Türk Mutfağı Haftası'nda ikram edildi - Son Dakika
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Kastamonu'ya özgü coğrafi işaretli ürünler Türk Mutfağı Haftası'nda ikram edildi

Kastamonu\'ya özgü coğrafi işaretli ürünler Türk Mutfağı Haftası\'nda ikram edildi

Kastamonu Valiliği himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nda, Kastamonu'ya özgü coğrafi işaretli ürünler vatandaşlara ikram edildi. Etkinliklerde Kastamonu çekme helvası, İhsangazi ekşili pilavı, Kastamonu eğşisi, Pınarbaşı kara çorbası, Tosya sarıkılçık pirinciyle yapılan pilav, Cide'nin ceviz helvası, Araç'ın Akdene göce çorbası ile Çatalzeytin'in fındık şekeri tanıtıldı. Ayrıca, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayından yapılan ürünler ve coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ve taş baskı ürünler de tanıtıldı. Etkinlikler, Çatalzeytin fındık şekeri ikramıyla son buldu.

23.05.2024 18:31
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Kastamonu'ya özgü coğrafi işaretli ürünler, Türk Mutfağı Haftası kapsamında vatandaşlara ikram edildi.

Kastamonu Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Kastamonu çekme helvası, İhsangazi ekşili pilavı, Kastamonu eğşisi, Pınarbaşı kara çorbası, Tosya sarıkılçık pirinciyle yapılan pilav, Cide'nin ceviz helvası, Araç'ın Akdene göce çorbası ile Çatalzeytin'in fındık şekeri vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliklerde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak adlandırılan siyez buğdayından yapılan ürünler, coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ve taş baskı ürünlerin tanıtımı da yapıldı.

Etkinliğin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda Araç'ın Akdene göce çorbası ikramında bulunan Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, gazetecilere, çorbanın arpadan yapıldığını söyledi.

Çorbanın asırlardır ilçede yapıldığını belirten Yazkan, "Besin değeri çok çok yüksek bir gıdadır. Araç bölgesinde has özellikleri vardır. Gerçek ismi bizde, Akdene çorbasıdır." dedi.

Türk Mutfağı Haftası'nı değerlendiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven ise hafta kapsamında Kastamonu mutfağını tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini anlatan Seven, şunları kaydetti:

"Halkımızın desteğiyle bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Bize destekleri olan özellikle Pınarbaşı, İhsangazi, Tosya, Cide, Araç, Çatalzeytin belediye başkanlarımıza bu anlamda ürünlerini halkımıza sundukları için teşekkür ediyoruz. Vedat Tek Kültür Merkezi'nde yaptığımız programda da slow-food ekibine ve kadın kooperatiflerine bizlere destek sağladıkları için teşekkür ederiz. Kastamonu mutfağını bundan sonraki süreçte dünyaya tanıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hep birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum."

Kentte 21 Mayıs'ta başlayan etkinlikler, Çatalzeytin fındık şekeri ikramıyla son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'ya özgü coğrafi işaretli ürünler Türk Mutfağı Haftası'nda ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'ya özgü coğrafi işaretli ürünler Türk Mutfağı Haftası'nda ikram edildi - Son Dakika
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