Kastamonu Yaralıgöz Geçidi'nde kar 10 santimetreyi aştı, bazı sürücüler yolda kaldı - Son Dakika
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Kastamonu Yaralıgöz Geçidi'nde kar 10 santimetreyi aştı, bazı sürücüler yolda kaldı

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan yolda ulaşımı aksattı. 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçerken yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler yolda kaldı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı.

Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.

Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler ise yolda kaldı.

Bölgedeki kar manzarası, dronla kaydedildi.

Bölgeyi ziyaret eden İbrahim Özdemir, yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirterek "Dün arkadaşımla sonbahar görüntülerini çekmek için gelmiştik. Dün kar yağışı yoktu, tepelerde hafif vardı. Bugün kar yağışı haberini alınca hem bu anı yaşamak hem de görüntülemek için tekrar geldik. Yaklaşık 10-15 santimetre kar var. Araçlar hazırlıksız yakalandıkları için yolda kalıyor." dedi.

Kaynak: AA
ÇatalzeytinKastamonuBozkurtGüncelAbanaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Yaralıgöz Geçidi'nde kar 10 santimetreyi aştı, bazı sürücüler yolda kaldı - Son Dakika
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