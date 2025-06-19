Kasten öldürme cezası olan firari hükümlü okey oynarken yakalandı - Son Dakika
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Kasten öldürme cezası olan firari hükümlü okey oynarken yakalandı

Kasten öldürme cezası olan firari hükümlü okey oynarken yakalandı
19.06.2025 15:45
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman, okey oynarken yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman (62), kahvede okey oynarken yakalandı.

KASTANE ÖLDÜRME SUÇUNDAN ARANIRKEN KAHVEHANEDE YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent Akman'ın, kırsal Çayyaka Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Akman, mahalledeki kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasten öldürme cezası olan firari hükümlü okey oynarken yakalandı - Son Dakika

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