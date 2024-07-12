Katalonya Cumhuriyetçi Solu Partisi Lideri İspanya'ya Döndü - Son Dakika
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Katalonya Cumhuriyetçi Solu Partisi Lideri İspanya'ya Döndü

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Marta Rovira, çıkartılan af yasası sayesinde 6 yıl sonra İspanya'ya döndü. Rovira, Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak sanık olunca 2018'de İspanya'yı terk etmişti. İspanya Meclisi'nde kabul edilen genel af yasasının ardından Rovira'yı sınırda bağımsızlık yanlısı bir grup karşıladı.

12.07.2024 12:14
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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki ayrılıkçı siyasi girişimlerin ardından hakkında başlatılan yargı sürecinden kaçan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Marta??????? Rovira, çıkartılan af yasası sayesinde 6 yıl sonra İspanya'ya geldi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak sanık olunca Mart 2018'de İspanya'yı terk ederek İsviçre'nin Cenevre kentine yerleşen Rovira, bugün Fransa-İspanya sınırında bulunan La Jonquera'yı yürüyerek geçerek İspanya'ya giriş yaptı.

İspanya Meclisi'nde 30 Mayıs'ta kabul edilerek yürürlüğe giren ayrılıkçı Katalan siyasetçilere yönelik genel af yasasından sonra, hakkındaki "terörizm" suçlamasının da hafta başında kapatılmasıyla İspanya'ya girişinde hiçbir yasal engel olmayan Rovira'yı sınırda 300 kişilik bir grup bağımsızlık yanlısı siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi karşıladı.

Katalonya'ya dönüşünü "bir zafer ve bağımsızlık hareketi için ileriye doğru atılmış bir adım olarak" yorumlayan Rovira, Girona'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yarım bıraktığımız işi bitirmeye geldik. Geri dönüşler, ülkenizin egemenliğini savunma hakkına sahip olduğunuza daha çok inandığınız için yapılır." dedi.

İspanyol yargısından kaçan Katalan siyasetçilerden 3'ü yurt dışında yaşamaya devam ediyor

Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında ayrılıkçı Katalan siyasetçilere karşı başlatılan yasal süreçten dolayı 7 Katalan siyasetçi yurt dışına kaçmış, 9'u ise İspanya'da kalıp mahkemede yargılanmayı tercih etmişti.

İspanya'da kalan Katalan siyasetçiler, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanarak 9 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları almış, Haziran 2021'de çıkartılan kısmi af ile serbest bırakılmışlardı.

Yurt dışında farklı ülkelere giden 7 Katalan siyasetçiden şimdiye kadar 4'ü İspanya'ya geri dönerken, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ile onun döneminde Katalan hükümetinde bakan olan Toni Comin ve Lluis Puig haklarındaki "arama ve tutuklama emrinin" devam etmesinden dolayı yurt dışında yaşamaya devam ediyor.

İspanya'da mahkeme, "kamu parasını kötüye kullanma" suçunun genel affa dahil olmadığına karar verirken, Puigdemont bununla ilgili üst mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Bağımsızlık yanlılarının ilk kez çoğunluğu kaybettiği Katalonya'da siyasi istikrarsızlık sürüyor

Ayrılıkçı girişimlerin başladığı 2010 yılından bu yana 6 kez erken yerel parlamento seçimine giden Katalonya'da son yapılan 12 Mayıs seçimlerinde ilk kez bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

Katalonya yerel parlamentosundaki 135 sandalyenin 42'sini Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) kazanırken, ayrılıkçı girişimlere öncülük eden Katalonya için Birlik 35, Katalonya Cumhuriyetçi Solu ise 20 milletvekili çıkarmıştı.

Mevcut siyasi durumda PSC azınlık hükümeti kurmak için dışarıdan desteğini istediği ERC ile görüşmelerini sürdürürken, 26 Ağustos'a kadar yeni hükümetin güven oyu alamaması halinde ekim ayında Katalanlar bir kez daha sandığa gitmek zorunda kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katalonya Cumhuriyetçi Solu Partisi Lideri İspanya'ya Döndü - Son Dakika

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