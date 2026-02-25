Katalonya'da Turist Vergisi Artırıldı - Son Dakika
Katalonya'da Turist Vergisi Artırıldı

25.02.2026 14:17
Katalonya'da turist konaklama vergisi 1 Nisan'dan itibaren günlük 12 avroya kadar yükselecek.

İspanya'nın en çok turist çeken bölgesi olan ve Barselona kentiyle tanınan Katalonya'da turistlerden alınan konaklama vergisi günlük 12 avroya kadar çıkartıldı.

Katalonya özerk yönetim parlamentosunda alınan karar gereği turist konaklama vergileri 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere iki kat artacak.

Turistlerden alınan vergideki artıştan en çok Barselona kenti etkilenecek.

Buna göre, Katalonya özerk hükümeti (Generalitat) tarafından alınan turizm vergisi Barselona'daki beş yıldızlı otellerde kalan turistler için gecelik 7 avroya, dört yıldızlı otellerde kalanlar için gecelik 3,4 avroya, turistik konaklama yerlerinde kalanlar için gecelik 4,5 avroya ve diğer tüm konaklama yerlerinde kalanlar için gecelik 2 avroya çıkarıldı.

Barselona'da bu fiyata, şu anda 4 avrodan 5 avroya çıkarılan belediyenin aldığı turist konaklama vergisi de eklenecek.

Barselona'da geçen yıl kaldığı otelin yıldızına bağlı olarak gecelik 5 ile 7,5 avro arasında vergi ödeyen bir turist, 1 Nisan'dan itibaren bu kentte konaklamak için yaklaşık 12 avroya kadar ödeme yapacak.

Diğer yandan, Barselona Belediyesi, 1 avroluk artışı 2029'a kadar her yıl kademeli devam ettirerek turist vergisini 8 avroya kadar çıkarmayı hedeflediğinden, 2029'da bir turistin otellerdeki konaklama vergisi 15 avroyu bulacak.

Yılda 20 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Katalonya'nın diğer turistik kentleri Girona, Tarragona ile sahil kasabalarındaki turist vergileri ise yüzde 50 ile Barselona'ya nazaran daha az bir artış alacak.

Katalonya özerk hükümeti, topladığı turist vergilerinin yüzde 25'ini konut politikaları için yatırıma, geri kalanını da Turizm Kalkınma Fonunda kullanacağını açıkladı.

İspanya'da turistlerden konaklama vergisi alınmasına 2012 yılında Katalonya'da başlanırken, sonrasında daha düşük ücretlerle olsa da Galiçya ve Balear Adaları özerk bölgeleri de benzer kararlar aldı.

Kaynak: AA

