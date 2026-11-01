Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani, Suriye Savunma Bakanı ile Doha'da görüştü - Son Dakika
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Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani, Suriye Savunma Bakanı ile Doha'da görüştü

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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile Doha'da görüştü. Görüşmede ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı; iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da Ebu Kasra ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuların yanı sıra ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Doha'daki görüşmeye iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA
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