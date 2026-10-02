Katar Başbakanı Al Sani, Fas Başbakanı Mansuri'yi tebrik ederek işbirliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Başbakanı Al Sani, Fas Başbakanı Mansuri'yi tebrik ederek işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, Fas Başbakanı Mansuri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Al Sani görüşmede Fas'ın ilk kadın Başbakanı Mansuri'yi tebrik etti; ikili ilişkiler ve işbirliği yolları değerlendirildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Fas Başbakanı Fatıma Zehra el-Mansuri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, görüşmede başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla Mansuri'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Katar ile Fas arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin yolları değerlendirildi.

İkili ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Fas Kralı 6.Muhammed Asalet ve Çağdaşlık Partisinin (PAM) kolektif liderlik koordinatörü Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Mansuri, Fas siyasi tarihinde başbakanlık görevine getirilen ilk kadın siyasetçi olmuştu.

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaGüncelKatarDünyaFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:35:47. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı Al Sani, Fas Başbakanı Mansuri'yi tebrik ederek işbirliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei