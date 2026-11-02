Katar Başbakanı Al Sani ile Lübnanlı mevkidaşı Recci bölgesel gerilimi ele aldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Recci telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile Lübnan arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Taraflar, bölgesel gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik girişimler ile bu konularda ortak koordinasyonun artırılmasını ele aldı.

Görüşmede Al Sani, Katar'ın, denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını sağlayacak ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmanın önünü açacak tüm diplomatik girişimleri desteklediğini ifade etti.