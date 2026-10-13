Katar Başbakanı Al Sani, Suudi Arabistan'ın meşru tedbirlerini destekledi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

Al Sani, görüşmede Katar'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Riyad yönetiminin egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını korumak için alacağı tüm meşru tedbirleri desteklediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın güvenliğinden ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ortak güvenlik sisteminden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Al Sani, ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmaya ve kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmaya yönelik tüm çabalara desteğini yineledi.