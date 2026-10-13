Katar Başbakanı Al Sani, Suudi Arabistan'ın meşru tedbirlerini destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Başbakanı Al Sani, Suudi Arabistan'ın meşru tedbirlerini destekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve gerilimi azaltma çabaları ele alındı; Al Sani, Katar'ın Riyad ile tam dayanışma içinde olduğunu ve meşru tedbirleri desteklediklerini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

Al Sani, görüşmede Katar'ın Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Riyad yönetiminin egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını korumak için alacağı tüm meşru tedbirleri desteklediklerini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın güvenliğinden ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ortak güvenlik sisteminden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Al Sani, ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmaya ve kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmaya yönelik tüm çabalara desteğini yineledi.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanCep TelefonuDış PolitikaDiplomasiPolitikaGüncelRiyadKatarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Maça saatler kala Osimhen’den Barcelona için çarpıcı sözler Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:12
Barış Alper için geldiler Barcelona maçında gözler onda olacak
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:28:43. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Başbakanı Al Sani, Suudi Arabistan'ın meşru tedbirlerini destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei