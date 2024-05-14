Katar Başbakanı: İsrail'in saldırıları ateşkes müzakerelerini geciktiriyor - Son Dakika
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Katar Başbakanı: İsrail'in saldırıları ateşkes müzakerelerini geciktiriyor

Katar Başbakanı: İsrail\'in saldırıları ateşkes müzakerelerini geciktiriyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ve esir değişimini geciktirdiğini ancak arabuluculuk çabalarının sürdüğünü söyledi. Al Sani, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yapılan ilk ve tek ateşkesin bir parçası olarak Gazze Şeridi'nde 109 rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak, ülkesinin arabuluculuğunu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle 'durgunluk içinde olan uzun ve karmaşık bir süreç' olarak nitelendirdi.

14.05.2024 13:39
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ve esir değişimini geciktirdiğini ancak arabuluculuk çabalarının sürdüğünü söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan Katar Ekonomik Forumu açılış oturumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Al Sani, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonu, Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini geciktirdi ancak Doha, son dönemdeki aksamaya rağmen arabuluculuğunu sürdürüyor." dedi.

Al Sani, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yapılan ilk ve tek ateşkesin bir parçası olarak Gazze Şeridi'nde 109 rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Biz arabulucu olarak istismar edilmek istemiyoruz. Rolümüzün arabuluculukla sınırlı olduğunu herkese açıkça ifade ettik ve herkes, mevcut arabuluculuğa, savaşı durdurmaya ve rehineleri kurtarmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin arabuluculuğunu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle "durgunluk içinde olan uzun ve karmaşık bir süreç" olarak nitelendiren Al Sani, "Gazze'de ateşkese varılması ve Filistinlilere yönelik zulme son verilmesi" çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin "iki devletli çözüme, Batı Şeria ve Gazze'de, Filistin uzlaşısıyla sağlanacak tek Filistin hükümetine inandığını ancak İsrail'in Gazze'de Filistin yönetiminin varlığını reddettiğini" vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Başbakanı: İsrail'in saldırıları ateşkes müzakerelerini geciktiriyor - Son Dakika

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