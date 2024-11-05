Katar'da Anayasa Değişikliği Referandumu Başladı

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Katar'da anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi başladı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, anayasa değişikliği için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da başladı.

Anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının 19.00'da sandıklar kapandıktan sonra 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları ülkede kalıcı anayasa değişikliği için yapılacak referanduma katılmaya davet etmişti.

Katar'da anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, 28 Ekim'de Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunulmuştu.

Katar Emiri, daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişikliklerin iki amacı olacağına dikkati çekmişti.

Şeyh Temim, "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.