Katar\'da Denizcilik Faaliyetleri Askıya Alındı

DOHA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Katar, kamu güvenliğini sağlamaya yönelik bir ihtiyati tedbir olarak deniz seyrüseferlerini ve tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, gezi tekneleri, balıkçı tekneleri ve jet skiler de dahil olmak üzere tüm deniz aracı sahibi ve kullanıcılarının bir sonraki duyuruya kadar deniz seyrüseferlerine ve tüm denizcilik faaliyetlerine geçici olarak ara vermesi istendi.

Açıklamaya göre uluslararası denizcilik anlaşmaları uyarınca faaliyet gösteren gemiler ise karar kapsamında yer almıyor.

Söz konusu tedbirin ilgili güvenlik makamlarıyla koordineli olarak alındığını kaydeden bakanlık, halka ilgili talimatlara uyma ve resmi kanallar dışından alınan bilgilere itibar etmeme çağrısında bulundu.

ABD pazar günü İran'ın askeri hedeflerine bir dizi saldırı düzenlerken, İran da ABD'nin Körfez bölgesindeki üs ve tesislerini hedef alarak misillemede bulunmuştu.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarını engelleme operasyonları sırasında düşen şarapnel parçalarının, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Bakanlık, tüm yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

İran'ın Katar topraklarına ve bazı komşu ülkelere düzenlediği son saldırıları güçlü şekilde kınayan Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırıları egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali diye nitelendirdi.