Katar'da Füze Saldırısı Engellendi

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
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