Katar'da Füze Saldırısında 4 Yaralı - Son Dakika
08.04.2026 00:59
İran'dan fırlatılan füzelere müdahale sırasında şarapnel parçaları bir evin üzerine düştü.

Katar'da, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzelere müdahalesi sırasında, şarapnel parçalarının bir evin üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik yeni füze saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu füze saldırılarının, hava savunma sistemleriyle engellendiği aktarılan açıklamada, İran'dan gelen füzelere müdahale sırasında, şarapnel parçalarının başkent Doha'daki Mureyhk bölgesinde bir vatandaşın evine isabet ettiği ifade edildi.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı, yaralıların, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde sınırlı düzeyde hasar oluştuğu kaydedildi.

Yetkililer, ilgili kurumların, acil durum planları çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü, olayın etkilerinin kontrol altına alınması ve kamu güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

Bakanlık, vatandaşlara resmi talimatlara uymaları, olay yerlerine yaklaşmamaları ve görüntü almaktan kaçınmaları çağrısında bulunarak, acil durum araçlarına geçiş önceliği tanınmasının önemine dikkati çekti. Şüpheli cisimlere yaklaşılmaması ve bu tür durumların derhal 999 acil hattına bildirilmesi istendi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
