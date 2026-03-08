Katar'da Uzaktan Çalışma İle Mesai Dönüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'da Uzaktan Çalışma İle Mesai Dönüşü

08.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, İran'ın saldırılara misillemesi sonrası kamu kurumlarında kısmi mesaiye başladı.

??????? Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurmasının ardından, kamu kurumlarında mesaiye kısmi dönüş kararı aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Kabine Genel Sekreterliği, kurumlarda uzaktan çalışma sisteminin devam edeceğini ve çalışanların en fazla yüzde 70'inin uzaktan çalışmayı sürdüreceğini duyurdu.

Açıklamada, iş gerekliliklerini aksatmamak kaydıyla anneler ve engelli bireylere öncelik tanınacağı belirtildi.

Kabine Genel Sekreterliği ayrıca, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çalışanların yüzde 30'unun iş yerlerinde mesai yapmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Katar'da, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak bölgedeki bazı hedefleri vurması nedeniyle kurumlarda uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Katar dahil, bölgedeki Arap ülkelerinde bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran'a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Katar, Kamu, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da Uzaktan Çalışma İle Mesai Dönüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:51:36. #7.13#
SON DAKİKA: Katar'da Uzaktan Çalışma İle Mesai Dönüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.