Katar'dan İran'a Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'dan İran'a Diplomasi Vurgusu

09.03.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı Al Sani, İran'ın saldırılarını 'yalnış hesap' dedi ve diplomasinin önemli olduğunu belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme yaparken Körfez ülkelerini hedef almasını "yanlış hesap" olarak nitelendirerek, diplomasinin, krizden çıkmanın tek geçerli yolu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Al Sani, Sky News kanalına verdiği röportajda, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik eylemlerini "büyük ihanet" olarak niteledi.

Katar Başbakanı Al Sani, "Savaşın başlamasından sadece bir saat sonra Katar ve diğer Körfez ülkeleri saldırıya uğradı. Komşularımıza karşı hiçbir savaşa katılmayacağımızı açıkça belirtmiştik." diye konuştu.

Körfez ülkelerinin komşu ülke İran'dan bunu hiç beklemediklerini dile getiren Al Sani, "İran ile her zaman iyi ilişkiler kurmaya çalıştık ancak onların kullandığı gerekçeler ve bahaneler tamamen reddedilebilir." dedi.

Al Sani, bunları kınadıklarını belirterek, askeri gerginliğin krizi daha da derinleştireceğini ve geri adım atma sorumluluğunun tüm taraflara ait olduğunu vurguladı.

Al Sani, "Gerilimin azaltılması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Onlar, bizim komşularımız. Bu, bizim kaderimiz." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin bu savaşın bir parçası olmak istemediğini vurgulayan Katar Başbakanı, diplomasinin, krizden çıkmanın tek geçerli yolu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"İranlıların Körfez ülkelerine saldırmakla yaptıkları yanlış hesap her şeyi mahvetti." diyen Al Sani, ancak halihazırda çözümün yeniden müzakereler olması gerektiğine dikkati çekti."

İran'ın askeri noktaları hedef aldığı iddiasına da karşı çıkan Al Sani, "Saldırıların yüzde 25'i sivil tesisleri hedef alıyor. Bunun savaşla ne ilgisi var? Neyi başarmak istiyorlar?" şeklinde konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'dan İran'a Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:07:56. #7.12#
SON DAKİKA: Katar'dan İran'a Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.