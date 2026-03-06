Katar'dan İran'a Yanıt Hakkı - Son Dakika
Katar'dan İran'a Yanıt Hakkı

06.03.2026 23:49
Katar, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Katar, ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın ülkeye şu ana kadar 18 balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve yanıt verme haklarının saklı olduğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Doha yönetimi, konuyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı Michael Waltz'a resmi bir mektup iletti.

Birleşmiş Milletler'de Katar'ın daimi temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani tarafından teslim edilen mektupta, İran'dan 28 Şubat'tan bu yana 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracının Katar'a doğru fırlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin 13 balistik füzeyi engellediği, bir füzenin ise Katar'ın karasularına düştüğü belirtildi.

Ayrıca 4 insansız hava aracının da imha edildiği ve saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Katar yönetimi, saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayarak, BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ve ülkenin egemenliği ile ulusal güvenliğini korumak için uygun şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

