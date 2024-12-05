Katar Emiri'nin İngiltere Ziyareti

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin iki ülke arasındaki "tarihi ilişkileri" güçlendirmek ve stratejik ortaklıkları geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Emir Temim, ziyarete ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiğimiz devlet ziyareti kapsamında Kral III. Charles, Kraliçe Camilla ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin önemine vurgu yapan Katar Emiri, "Bu ziyaret, tarihi ilişkilerimizi güçlendirmek ve çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarımızı geliştirmek için önemli bir fırsat teşkil etti" dedi.

Ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile de bir araya gelen Emir Temim, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ortak çıkarları ve halkların beklentilerini destekleyeceğini söyledi. Londra'da gerçekleşen görüşmede taraflar, savunma iş birliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Kraliyet ailesinden üst düzey ev sahipliği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İngiltere ziyareti, resmi bir karşılama töreniyle başladı. Emirin Londra'ya gelişinde, İngiltere Kralı III. Charles, Whitehall'da düzenlenen törende Şeyh Temim ve eşini, Atlı Kral Muhafızları eşliğinde ve kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla karşıladı.

Ayrıca Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, Katar Emiri ve eşi Şeyha Cevahir bint Hamed bin Suhaym'ı, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resmi akşam yemeğinde ağırladı.

Kral III. Charles'ın, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi Arapça konuşarak selamlaması dikkat çekti. Kral, Şeyh Temim'e hitaben, "Selamunaleyküm. İkinci eviniz Birleşik Krallığa yeniden hoş geldiniz." dedi.

İki ülke arasındaki dostluğun altını çizen Kral III. Charles, "Birleşik Krallık, Katar'ın Batı dünyasındaki en eski dostu olmaktan gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles, iki ülke arasındaki "mükemmel ilişkileri" överek, Emir Temim'in ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. Kral, çeşitli alanlarda iş birliğini artırma temennisinde bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA ise Emir Temim'in ziyareti sırasında savunma, ekonomi ve kültür başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla verimli temaslarda bulunduğunu duyurdu.