Katar Emiri'nin İngiltere Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar Emiri'nin İngiltere Ziyareti

Katar Emiri, İngiltere ile tarihi ilişkileri güçlendirmek için önemli bir ziyarette bulundu.

05.12.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiği devlet ziyaretinin iki ülke arasındaki "tarihi ilişkileri" güçlendirmek ve stratejik ortaklıkları geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Emir Temim, ziyarete ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık'a gerçekleştirdiğimiz devlet ziyareti kapsamında Kral III. Charles, Kraliçe Camilla ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin önemine vurgu yapan Katar Emiri, "Bu ziyaret, tarihi ilişkilerimizi güçlendirmek ve çeşitli alanlarda stratejik ortaklıklarımızı geliştirmek için önemli bir fırsat teşkil etti" dedi.

Ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile de bir araya gelen Emir Temim, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ortak çıkarları ve halkların beklentilerini destekleyeceğini söyledi. Londra'da gerçekleşen görüşmede taraflar, savunma iş birliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Kraliyet ailesinden üst düzey ev sahipliği

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İngiltere ziyareti, resmi bir karşılama töreniyle başladı. Emirin Londra'ya gelişinde, İngiltere Kralı III. Charles, Whitehall'da düzenlenen törende Şeyh Temim ve eşini, Atlı Kral Muhafızları eşliğinde ve kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla karşıladı.

Ayrıca Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, Katar Emiri ve eşi Şeyha Cevahir bint Hamed bin Suhaym'ı, Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resmi akşam yemeğinde ağırladı.

Kral III. Charles'ın, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi Arapça konuşarak selamlaması dikkat çekti. Kral, Şeyh Temim'e hitaben, "Selamunaleyküm. İkinci eviniz Birleşik Krallığa yeniden hoş geldiniz." dedi.

İki ülke arasındaki dostluğun altını çizen Kral III. Charles, "Birleşik Krallık, Katar'ın Batı dünyasındaki en eski dostu olmaktan gurur duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles, iki ülke arasındaki "mükemmel ilişkileri" överek, Emir Temim'in ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. Kral, çeşitli alanlarda iş birliğini artırma temennisinde bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA ise Emir Temim'in ziyareti sırasında savunma, ekonomi ve kültür başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla verimli temaslarda bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Hamad Al Sani, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri'nin İngiltere Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: Katar Emiri'nin İngiltere Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.