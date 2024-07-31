Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey'i kabul ederek, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, Lammy ve Healey'i başkent Doha'da kabul etti.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda daha da güçlendirme, geliştirme umutlarının yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere" bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.