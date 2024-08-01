Katar Emiri ve Tunus Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı'na taziye dileklerini iletti - Son Dakika
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Katar Emiri ve Tunus Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı'na taziye dileklerini iletti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin büyük oğlunun vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Başbakan Dibeybe'ye taziye telgrafı gönderdi.

01.08.2024 21:53
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, büyük oğlunun vefatı dolayısıyla Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi arayarak taziyelerini sundu.

Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim ve Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan Dibeybe'yi arayarak taziyelerini sunduğu ve sabır dilediği belirtildi.

Öte yandan Libya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Başbakan Dibeybe'ye taziye telgrafı gönderdiği aktarıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, dün sosyal medya hesabından, büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe'nın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Libya medyasında yer alan haberlerde, hastalığı ilerleyen 38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe'nin kısa süre önce nakledildiği İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri ve Tunus Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı'na taziye dileklerini iletti - Son Dakika

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