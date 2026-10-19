Katar Enerji, LNG mutabakatını Singapur ile Doha'daki görüşmenin ardından yeniledi - Son Dakika
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Katar Enerji, LNG mutabakatını Singapur ile Doha'daki görüşmenin ardından yeniledi

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Katar Enerji ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasındaki LNG ve karbon azaltım işbirliği mutabakatı yenilendi. Yenileme, Katar Emiri ile Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un Doha'daki görüşmesinin ardından yapıldı; Yüksek Ortak Komite tutanakları da imzalandı.

Katar'ın ulusal enerji şirketi Katar Enerji ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında LNG ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojiler alanındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı yenilendi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile başkent Doha'daki Emirlik Divanında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomi ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilmesi ele alındı. Taraflar ayrıca ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Al Sani ve Wong'un huzurunda, Katar-Singapur Yüksek Ortak Komitesi toplantısının tutanakları imzalandı.

Ayrıca Katar Enerji ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında LNG ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojiler alanındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı yenilendi.

Görüşmeye Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Kaynak: AA
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