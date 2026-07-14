Katar'ın eski Emiri için Ankara'da taziye - Son Dakika
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Katar'ın eski Emiri için Ankara'da taziye

Katar\'ın eski Emiri için Ankara\'da taziye
14.07.2026 13:41
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Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, vefat eden eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için düzenlenen taziye programında, Büyükelçi Al-Henzab, Türk yetkililerin başsağlığı mesajlarını ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurguladı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinde, hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için taziyeler kabul edildi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, taziye kabulüne Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab ev sahipliği yaptı.

Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen programa kamu kurumlarının temsilcileri, diplomatik misyon üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasından isimler ve çok sayıda kişi katılarak taziyelerini iletti.

Taziyeleri kabul eden Büyükelçi Al-Henzab, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye, Al Sani ailesine ve Katar halkına başsağlığı dileklerini yineledi.

Eski Katar Emiri merhum Al Sani'nin, Katar'ın kalkınma sürecine öncülük eden, ülkenin bölgesel ve uluslararası alandaki konumunu güçlendiren vizyoner bir devlet adamı olduğunu belirten Al-Henzab, onun ortaya koyduğu kalkınma vizyonu ve devlet anlayışının aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Büyükelçi Al-Henzab, Türkiye'nin, vefat haberinin duyulmasının ardından Katar'ın acısını samimiyetle paylaştığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkilileri, siyasi parti liderleri ve çok sayıda Türk yetkilinin yayımladığı taziye mesajlarının iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ortaklığın güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türk yetkililerin yayımladıkları mesajlarda eski Katar Emiri merhum Al Sani'nin, Türkiye-Katar ilişkilerinin gelişmesine sağladığı katkıları takdirle andıklarını ifade eden Al-Henzab, merhum Al Sani'nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temellerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Taziye kabulü boyunca konuklar, eski Katar Emiri merhum Al Sani'nin siyasi mirası, ülkenin kalkınmasına yaptığı katkılar ve Türkiye ile Katar arasında son yıllarda gelişen güçlü ilişkilerde üstlendiği tarihi role ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Katar'a ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Ankara, Katar, Emir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'ın eski Emiri için Ankara'da taziye - Son Dakika

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